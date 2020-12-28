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بين الناس

عاوزين خدمات طبية .. أهالي كفر ربيع بالمنوفية يستغيثون

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد محمود طايل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تحويل مستشفى إلى وحدة صحية.

وقال طايل في شكواه نعاني نحن سكان قرية كفر ربيع مركز تلا بمحافظة المنوفية من تحويل المستشفى إلى وحدة صحية حيث يوجد عندنا مستشفى على مساحة ١٠ أفدنة وتم تحويله لوحده صحيه لا يوجد بها خدمات. 

 وطالب المسئولين باصدار قرار بتحويلها مستشفى مركزي حيث انها تخدم ١٥ قرية مجاورة موضحا أن أهالي القرية على استعداد للتبرع لشراء اجهزه أو أي شيء وتقوم الوزارة بتوفير الأطقم الصحية من أطباء وتمريض.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360
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