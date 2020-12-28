عاوزين خدمات طبية .. أهالي كفر ربيع بالمنوفية يستغيثون

أرسل القارئ أحمد محمود طايل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تحويل مستشفى إلى وحدة صحية.





وقال طايل في شكواه نعاني نحن سكان قرية كفر ربيع مركز تلا بمحافظة المنوفية من تحويل المستشفى إلى وحدة صحية حيث يوجد عندنا مستشفى على مساحة ١٠ أفدنة وتم تحويله لوحده صحيه لا يوجد بها خدمات.





وطالب المسئولين باصدار قرار بتحويلها مستشفى مركزي حيث انها تخدم ١٥ قرية مجاورة موضحا أن أهالي القرية على استعداد للتبرع لشراء اجهزه أو أي شيء وتقوم الوزارة بتوفير الأطقم الصحية من أطباء وتمريض.



