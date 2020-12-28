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اقتصاد

البترول خلال كورونا.. إنشاء خطوط جديدة للنقل وزيادة سعة التخزين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:01 م
مشروع مستودعات شركة
مشروع مستودعات شركة سونكر بالعين السخنة
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مايكل عياد
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، تقريرها السنوي "وزارة البترول 2020"، وخصصت جزء منه للحديث عن مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، وأيضا مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغازات والتي جاءات كالتالي:

مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية

- تم خلال عام 2020 تشغيل خطين جديدين لنقل المنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد عدد من الخطوط  فى إطار التطوير والتحديث المستمر لشبكة نقل وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، وقد بلغ إجمالى أطوال الخطوط المضافة حوالى 354 كم بإجمالى تكلفة حوالى 6ر1مليار جنيه

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مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغازات

تم خلال عام 2020 تشغيل 5 خطوط لنقل الغاز الطبيعى بإجمالى أطوال مضافة حوالى 76 كم واستثمارات حوالى 6ر1 مليار جنيه .

• وإلى جانب ذلك تم تنفيذ مشروعات نقل وتحويل مسار عدد من خطوط نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية فى إطار مساهمة قطاع البترول فى تطوير شبكة الطرق والكبارى بمصر.

• زيادة سعات التخزين 

إنشاء مستودعات التخزين بالعين السخنة "شركة سونكر" لزيادة الطاقة التخزينية من السولار والبوتاجاز المستورد لتأمين احتياجات البلاد ، فضلًا عن 3 خطوط لنقل البوتاجاز والسولار باستثمارات كلية 450 مليون دولار تشمل تكلفة إنشاء الرصيف البحرى .

هذه المشروعات حظت بمتابعة لحظية وقيام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالعديد من الجولات التفقدية الميدانية لعدد منها وناقش فيها اللجنة العليا للمشروعات البترولية التى جاء على رأس الأولويات فى تكليفها الإسراع بتنفيذ المشروعات وعدم الحيود عن الخطط الموضوعة وتذليل كافة العقبات والتحديات التى قد تطرأ.
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