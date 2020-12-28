إحباط ترويج قطع غيار دراجات بخارية مغشوشة عثر عليها بمخزن ببولاق

أحبط رجال مباحث القاهرة ترويج قطع غيار دراجات بخارية مجهولة المصدر عثر عليها داخل مخزن ببولاق أبو العلا، تمت عملية الضبط تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكانت معلومات قد وردت للعميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بوجود مخزن بحى بولاق بداخله قطع غيار مغشوشة.



على الفور تم توجيه قوة أمنية من ضباط مباحث إدارة التموين بالقاهرة الذين تمكنوا من ضبط صاحب المخزن لإدارته بدون ترخيص.



وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة حيازة المتهم كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات البخارية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبمداهمة المخزن عثر بداخله على 5 قطعة غيار دراجة بخارية (موتور، تنك، جنط، شكمان، حامل، شاسيه، مقعد) و3 دراجات بخارية "مُعدة للبيع" و3 دراجات بخارية "تحت التجميع 6 صندوق خشبي تحوي أجزاء دراجات بخارية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

