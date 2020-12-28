ائتلاف نافذة على التعليم يناشد الوزارة بالتدخل لتفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس

ناشد مجدى مدحت مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم ، وزارة التربية والتعليم بضرورة تفعيل الإجراءات الإحترازية الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا بجميع مدراس الجمهورية خلال فترة الامتحانات .





وقال مدحت في تصريحات لـ صدى البلد : مع بداية إمتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع ، ومع إصرار وزارة التربية والتعليم على نزول الطلاب للمدارس لأداء تلك الإمتحانات فى ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، طبقًا لإحصائيات وزارة الصحة المصرية اليومية ، فوجئ أولياء الأمور بعدم وجود أي إجراءات إحترازية وقائية مطبقة في بعض المدارس .





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وعبر مدحت عن استيائه الشديد من عدم إلتزام بعض المدارس في معظم انحاء الجمهورية ، بتفعيل بوابات التعقيم واجراءات قياس الحرارة لجميع الطلاب خلال امتحانات المواد غير المضافة للمجموع و الامتحانات العملية التي تجرى حاليا ، إلى جانب غياب اجراءات التعقيم .





وقال مدحت : إن هذا الاهمال الموجود في بعض المدارس يشكل خطرا على ارواح الطلاب الموجودين فيها ، لافتًا إلى أنه لا ينكر أن الغالبية من القائمين والمشرفين على لجان الإمتحانات في المدارس يلتزمون بإرتداء الكمامات ، إلا أن البعض منهم للأسف مازال لا يعير الأمر إهتمامًا ولا يرتدي الكمامة بشكل صحيح .





وأضاف مدحت أنه كان بإمكان وزارة التربية والتعليم الإستعاضة عن نزول الطلاب للمدارس لتلك الإمتحانات العملية والمواد التى لا تضاف للمجموع بوسائل تقييم مختلفة على سبيل المثال أن تكون من خلال بوكليت يسلم للطلاب على أن يتم حله بالمنزل وتسليمه مره أخرى للمدرسة أو من خلال تقييم الطلاب من خلال منصات الوزارة المتعددة



