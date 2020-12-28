تأجيل محاكمة موظف بأحد البنوك سهل الاستيلاء على 911 ألف جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين وهضوية المستشارين اشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي، تأجيل محاكمة موظف باحد البنوك سهل الاستيلاء على 911 ألف جنيه و500 جنيه لجلسة 23 فبراير.

كشف قرار الإحالة قيام المتهم «م .ف »، مسئول المراجعة المستندية بأحد البنوك بإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة بتسهيل بغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد إحدى الجهات العامة بأن سهل لآخر مجهول -صدر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية- الاستيلاء بغير حق على مبلغ 911 ألفا و500 جنيه والمودعة بحساب عميلي البنك "أحمد. ص"، و"محمد. ص"، وكان ذلك حيلة بأن استغل وظيفته واختصاصه.





وأضاف قرار الإحالة اشتراك المتهم ومجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية باسم العميل "أحمد.ص" والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال الوطنية وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع صورة لشخص آخر مزورة واستعملها بأن قدمها للمختصين بأحد البنوك للاحتجاج بها في طلب فتح حساب بنكي باسم العميل المشار إليه وطلب تصفية وتحويل المبالغ مع علمهما بتزويرها.



