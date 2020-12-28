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حوادث

بسبب رامز جلال.. مجازاة 3 موظفين بالمسرح الفني الكبير

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:03 م
رامز جلال
رامز جلال
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كتب محمد زهير
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الادارة  العليا بمجلس الدولة،  بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح، ومسئول الحضور والإنصراف، وذلك بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الممثل "رامز جلال" لمدة 6 سنوات، رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة.

وقالت  المحكمة في حيثيات حكمها أن المخالفين الثلاثة في الفترة من أول يناير 2010 حتى أول يناير 2016 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وقصروا في أداء مهام عملهم، ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية.
 
وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب، مسئول دفتر الحضور والإنصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح، لإهماله في الإشراف على دفتر الحضور والانصراف الخاص بفناني المسرح القومي، مما أدى إلى صرف كافة المستحقات المالية للممثل رامز جلال منذ عام 2010 وحتى 2016 رغم انقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، والإبلاغ عن انقطاعه ووقف مستحقاته واتخاذ اجراءات انتهاء خدمته.
 
كما قضت المحكمة بمجازاة، رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي،  ومدير عام آخر بعقوبة اللوم لتقاعس الأول عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الإداري رقم 4 لسنة 2016 إلى النيابة الإدارية، منذ توليه رئاسة البيت الفني للمسرح في يوليو 2016، رغم موافقة السلطة المختصة على الإحالة في 3 فبراير 2016 .

وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى التأديبية ضد مسئول آخر "بسبب وفاته" أعد تقارير أداء شهرية بالمسرح القومي، تم بمقتضاها صرف مستحقات مالية للممثل "رامز جلال" رغم علمه بانقطاعه عن العمل .

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