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محافظات

بسبب كورونا.. فض أسواق المواشي والخضراوات بقري بسيون بالغربية ..صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:15 م
أسواق المواشي والخضراوات
أسواق المواشي والخضراوات
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احمد علي
أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية اليوم عن منع وفض وغلق سوق المواشى بقريه كفر المبروك التابعه للوحدة المحليه بقرية صاالحجر تحت اشراف لجنة من الوحدة المحلية بصاالحجر وابوحمر.

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كما  قامت منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون بفض السوق الاسبوعى سوق الاثنين بمدينه بسيون وازاله جميع متعلقات السوق وذلك بمشاركة نائب رئيس المركز وموظفى الاشغالات والمتابعه وتحسين البيئة للوقايه من أخطار فيروس كورونا ومنع التجمعات لتأمين أرواح المواطنين .

وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين.

كما  أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارًا بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
بسبب كورونا.. فض أسواق المواشي والخضراوات بقري بسيون بالغربية ..صور
بسبب كورونا.. فض أسواق المواشي والخضراوات بقري بسيون بالغربية ..صور
بسبب كورونا.. فض أسواق المواشي والخضراوات بقري بسيون بالغربية ..صور
بسبب كورونا.. فض أسواق المواشي والخضراوات بقري بسيون بالغربية ..صور
بسبب كورونا.. فض أسواق المواشي والخضراوات بقري بسيون بالغربية ..صور
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