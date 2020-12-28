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برلمان

٧٧ نائبا يتسلمون كارنيهات عضوية برلمان 2021 حتى الآن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

استخرج ٧٧ نائب حتى الان كارنيهات العضوية وسط اجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد اعلنت أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.

وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى  لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة  3 أيام  من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي عدد 90 نائبا.
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