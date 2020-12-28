٧٧ نائبا يتسلمون كارنيهات عضوية برلمان 2021 حتى الآن

استخرج ٧٧ نائب حتى الان كارنيهات العضوية وسط اجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد اعلنت أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا.
كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.
ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.
وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي عدد 90 نائبا.