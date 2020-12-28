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اقتصاد

تسوية النزاعات بين مصر وشركة نيوترين للبترول الكندية «أجريوم سابقًا»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:21 م
موبكو
موبكو
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مايكل عياد
عقدت وزارتا البترول والثروة المعدنية والمالية تحت إشراف اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء، العديد من المفاوضات المكثفة خلال الأشهر الماضية، لمحاولة التوصل لاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، ما نتج عنه إبرام اتفاق لتسوية تلك النزاعات القائمة بين شركة نيوترين الكندية «أجريوم سابقًا» وشركاتها التابعة، وجمهورية مصر العربية والشركات التي تساهم فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما يعكس حرص الحكومة المصرية علي تهيئة مناخ جيد للاستثمار عن طريق تسوية كافة المنازعات القائمة مع المستثمرين وجذب رؤوس أموال أجنبية.

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وتضمن اتفاق التسوية إنهاء لدعوي التحكيم الاستثماري المقامة ضد جمهورية مصر العربية  لدى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، وكذا دعوى التحكيم التجاري المقامة ضد الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية والمنظورة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس، وذلك مقابل الاتفاق على نقل ملكية حصة شركة «نيوترين» التي تمثل 59,573,922 سهمًا بما يعادل ٢٦٪ من إجمالي أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" إلى وزارة المالية بموجب سعر تفاوضي تم الاتفاق عليه بين الأطراف بمراعاة متوسط أسعار السوق في الفترة التي سبقت توقيع هذا الاتفاق.
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