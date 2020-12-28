تسوية النزاعات بين مصر وشركة نيوترين للبترول الكندية «أجريوم سابقًا»

عقدت وزارتا البترول والثروة المعدنية والمالية تحت إشراف اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء، العديد من المفاوضات المكثفة خلال الأشهر الماضية، لمحاولة التوصل لاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، ما نتج عنه إبرام اتفاق لتسوية تلك النزاعات القائمة بين شركة نيوترين الكندية «أجريوم سابقًا» وشركاتها التابعة، وجمهورية مصر العربية والشركات التي تساهم فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما يعكس حرص الحكومة المصرية علي تهيئة مناخ جيد للاستثمار عن طريق تسوية كافة المنازعات القائمة مع المستثمرين وجذب رؤوس أموال أجنبية.





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