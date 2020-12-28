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رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:13 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد - رئيس الأركان
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محمد إبراهيم
تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى ، وذلك فى إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة للإجراءات التى يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء ، وذلك بإستخدام أحدث وسائل التدريب القتالى التى تحقق الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرورعلى ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين ، كما أدار حوارًا معهم نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، معربًا عن تقديره وإعتزازه لما يبذلوه من جهد للحفاظ على أقصى درجات الإستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم تحت مختلف الظروف ، مشيدًا بالنجاحات التى يحققها أبطال القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية وعودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء .

كما إستمع لأرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات ، مشيدًا بما لمسه من فهم واعى وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات ، وطالبهم بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا بالتزامن مع تنفيذ المهام التى سيكلفون بها.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى
رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى
رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى
رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى
رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى
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