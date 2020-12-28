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حوادث

تأجيل دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويٱ

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:13 م
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويا لجلسة ١٠ يناير المقبل لإعلان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورد وزارة المالية.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم في الشق المستعجل لوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن زيادة بدل التدريب والكتنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين وذلك بنسبة 20% سنويا.

وأوضحت الدعوى، إن هذا البدل أصبح جزءا من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار حتى تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين.

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