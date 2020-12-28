خبير أبراج يتنبأ بأحداث 2021: الدوري للأهلي والكأس للزمالك.. وعمرو دياب حظه قليل "فيديو"

قال خبير الأبراج محمد فرعون ، إن هناك بعض التوقعات التي ممكن الممكن أن تتحقق لعام 2021، منها مثلا أن فريق الأهلي سيحصد الدوري هذا العام أما الزمالك فسيفوز بالكأس.





وأضاف محمد فرعون، خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" مع منال، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الزمالك في المربع الذهبي للبطولة الإفريقية، منوهاَ بأنه على المستوى الفني فهناك نجوم كثيرة ستزيد شهرتهم.





وأشار خبير الأبراج إلى أن الفنان ياسر جلال سيتألق هذا العام، والفنانة منى زكى سيعود لها الحظ من جديد في عالم الفن، مناشدًا إياها أن تستثمر هذا الحظ لصالحها.





وتابع خبير الأبراج أن النجمة مي عز الدين وياسمين صبري والفنان أمير كرارة من النجوم التي سيحالفها الحظ بمشوارها الفني هذا العام.





كما توقع للمطرب عمرو دياب حظا قليلا من الشهرة والنجومية، مؤكدًا أن عام 2021 لن ينتهي فيروس كورونا نهائيا، وإنما ستبدأ قوته في الضعف عن بداية عام 2020 وسنتعايش معه كأنها فرد من العائلة.