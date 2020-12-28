الرقابة المالية: إصدارات الصكوك ترتفع إلى 5.1 مليار جنيه وخطة لمضاعفتها في 2021

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن اجمالي إصدارات الصكوك في 2020 بلغ 3 بقيمة 5.1 مليار جنيه، وتسعى الهيئة إلى تنمية سوق الصكوك خلال عام 2021 ومضاعفتها إلى أكثر من 10 مليارات جنيه حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة إلى تمويل استثمارات جديدة.





وأضاف عمران - في بيان اليوم الاثنين، :"أن الهيئة وافقت اليوم على ثالث إصدار من الصكوك يشهده سوق رأس المال المصري للعام الجاري، من خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية - لإحدى الشركات - وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر".





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وأوضح أنه يتم طرحها طرحًا خاصًا للاكتتاب 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية وتقيد بالبورصة لمدة 84 شهرًا تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتصدر بإصدار واحد بقيمة 600 مليون جنيه، وبقيمة إسمية قدرها 100 جنيه مصري للصك الواحد.





وأشار إلى أن الصكوك تستهلك وفقًا لجدول السداد/الاستهلاك، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناءً على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى نسبة الهامش قدرها (0.75%-) على أن يتم مراجعة سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي كل 6 أشهر ويصرف كل 6 أشهر، فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبارًا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب.





ولفت إلى أنه يتم طرح 100% من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة والجهات والافراد ذوي الملاءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك بالبورصة المصرية.