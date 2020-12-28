كاجوال ومودرن.. مأذون المشاهير خطف قلوب البنات وحلم المقبلين على الزواج.. فيديو

المأذون الثلاثيني.. يا بخت العروسة بالمأذون، المأذون الكاجوال .. 3 عبارات بدأت ترددها الفتيات على مجموعات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فور انتشار فيديو عقد قران الفنان الشاب حازم إيهاب، والذي ظهر من خلاله المأذون الذي عقد القران بشكل وسيم خطف الأنظار.





محمد إبراهيم مأذون شرعي لأكثر من 10 أعوام، بدأت مهنته في مكتب المأذون عقب تخرجه من كلية الحقوق، بدلا من التدريب في مكتب محاماة، سلك طريقه بجد واجتهاد باحثًا عن شغفه في مهنة المأذون، لكنه كسر المألوف وظهر بشكل جديد، وتخلى عن الزي الرسمي، وارتدى الملابس الكاجوال، قائلا لـ "صدى البلد "طالما في الإطار يبقى غلط ليه".





وبالرغم من اقتناعه التام بملابسه غير المعتاده عن المأذون الرسمي، إلا أنه يتعرض لبعض الانتقادات ولكنه لا يبالي لها، حيث يوجد العديد من الأشخاص يطالبونه بارتداء الجلباب قبل الذهاب لعقد القران لكنه يرفض بشده ويرسل لهم مأذون اخر بالزي الرسمي من مكتبه الخاص.





لم يكن حازم إيهاب هو الفنان الوحيد الذي عقد قرانه المأذون محمد إبراهيم، فهو كان مأذون لعدد من المشاهير مثل الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، والفنانة ناهد السباعي، والفنان محمد إمام.





ولكن كانت الشهرة الأكبر له وتصدره الترند لأكثر من يوم، كانت على يد الفنان حازم إيهاب وذلك بسبب عدة أمور، منها بكاء شقيق العروس بشدة، وبكاء العروس أيضًا، وجاذبية المأذون، كل تلك العوامل جعلت الفتيات تعلق «عملتي ايه في دنيتك يا عروسة عشان ده يبقى اخوكي وده جوزك وده مأذونك» وبدأ الفيديو ينتشر على نطاق واسع وكبير، وبدأت الفتيات تصف المأذون بأنه الكاجوال التلاتيني.





زوجة المأذون محمد ابراهيم تتحلى بالعقلانية والفكاهة وخفة الظل، فبدأت تشارك في التريند عن طريق نشر الفيديو الخاص بزوجها وتتفاعل مع الفتيات على أكثر من جروب، معلقة ضاحكة «بس هو يا بنات أربعيني مش تلاتيني».





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«انا مأذون لكن عايش طبيعي ».. بتلك العبارة أوضح مأذون المشاهير الكاجوال أن مهنته لم تحتم عليه أن يعيش بطريقة محددة كما يعتقد البعض، فإنه إنسان يمارس جميع حقوقه، فهو إنسان رياضي يذهب للجيم في بداية يومه، ويجلس على المقهى مع أصدقائه في نهاية يومه، كما أنه يمارس هواية لعب البلايستيشن كباقي الرجال والشباب، فمهنة المأذون ليس معناها البعد عن مرفهات الحياة.





ومن خلال الفيديوهات القصيرة يتفاعل محمد إبراهيم مع رواد السوشيال ميديا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أنه يقدم محتوى من خلال طرح مشكلة زوجية مع حلها.