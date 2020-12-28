ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توقعات الجماهير لنتائج مباريات الأهلي والزمالك في الدورى.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:39 م
صدى البلد
Advertisements
رنا أشرف- أبانوب نبيل
تقام اليوم العديد من المباريات المهمة ضمن الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام مباراة سموحة ضد الزمالك في الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورت ويتواجه الأهلي مع الاتحاد السكندري في الساعة السابعة والنصف مساء، على قناة أون تايم سبورت مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الحكومة.

رصدت عدسة صدى البلد توقعات بعض الجماهير لنتائج مباريات الدورى المصرى هذا الأسبوع.

في البداية توقع صلاح هانى، فوز الأهلى 3-0 على الاتحاد، موضحا أن أداء الأهلى لا يستهان به فهو من أقوى الأندية ومن المؤكد أن يحقق الفوز على الاتحاد رغم أنه فى الفترة الاخيرة حقق ناجحات اشاد بها الجمهور المصرى.

وأكد فادى السيد أحد الجماهير  أن لقاء الزمالك مع سموحة لقاء قوى، متمنيا خسارة الزمالك.. مضيفا: فى الغالب ستنتهى المباراة بالتعادل أو مكسب سموحة٢-١.

من جانبه توقع عادل أحمد  احد الجماهير فوز المارد الأحمر علي الاتحاد، كما توقع فوز الزمالك على سموحة ٢-٠.

وقال خالد حسن أنه يتوقع فوز الأهلى ٥-٠ على الاتحاد خاصة بعد نشوة الانتصارات الأخيرة التي حققها الفريق بجانب قوة بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق والتى ظهرت فى طريقة لعب الفريق، كما يتوقع فوز الزمالك ٤-٢ ضد سموحة استطاع الزمالك فى الفترة الأخيرة ان يطور من طريقة لعبه ولكن المشاكل الموجودة فى الادارة هى التى تؤثر على طريقة لعب اللاعبين.

من جهته تمني كمال على فوز الاهلى على الاتحاد ٣-١، مؤكدا أن أداء الزمالك فى الفترة الأخيرة فى تحسن كبير وملحوظ، ويتوقع فوزه ٢-١ على سموحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نجوم الفن يتوقعون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك.. أبرزهم ماجد المصري وعزت العلايلي

توقعات الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر

شاهد .. توقعات الجماهير لمباراتي الأهلى والزمالك فى كأس مصر

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي ونهضة البركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. فيديو

توقعات الجماهير لمواجهتي الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من بطولة الدوري.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 80.7 مليون حالة

بعد تنازل الأهالي.. انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية مستريح الشرقية

الوزراء ينفي إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

ساسي على الدكة.. مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

17 دولة .. أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليانسون يعالج 27 مرضا ومشكلة صحية

السلالة الجديدة للفيروس.. 5 أعراض مختلفة تشير للإصابة بـ كورونا

تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور