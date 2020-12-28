عبرت منه 17 مليون مركبة| 4 سنوات على افتتاح الرئيس السيسي أول كوبرى عائم

لعبت الكباري العائمة التي أنشأتها هيئة قناة السويس على طول القناة دورًا محوريًا في ربط سيناء بالوادي، وذلك من خلال تسهيل حركة التجارة والانتقال بين ضفتي القناة عبر شرايين جديدة بعد أن كانت المعديات الآلية الرئيسية لسنوات طويلة، بما سيساهم في خدمة المشروعات التنموية بمنطقة القناة عبر سلسلة متكاملة من محاور العبور المختلفة.





وفي مثل هذا اليوم وتحديدًا في 28 ديمسبر عام 2016، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح أحد أهم هذه الكباري العائمة، وهو كوبري النصر العائم بقطاع بورسعيد، والذي يعد أول كوبري عائم من نوعه يربط ضفتي قناة السويس بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وتم تحديد موقع الكوبري جنوب ميناء بورسعيد بالكيلومتر4.130، ويبلغ الطول الإجمالي للجزء المعدني للكوبري بدون المراسي 424 مترا بوزن 2600 طن.





منذ تشغيله، نجح كوبري النصر في تخفيف الضغط على مرفق المعديات، وتكفى الإشارة إلى أن متوسط العبور اليومي للكوبري يبلغ ١٢ ألف و٤٠٠ سيارة يوميًا، وذلك على مدار ١٦ ساعة تشغيل للكوبري، لتصل إجمالي المركبات العابرة للكوبري منذ افتتاحه وحتى الآن١٧ مليونا و ٨٥٦ ألف مركبة.







