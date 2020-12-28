رئيس جمعية المحامين البحرينية يشجب التعدي على مقر اتحاد المحامين العرب

علق نقيب المحامين على الخطاب الموجه من رئيس جمعية المحامين البحرينية إلى كافة النقباء العرب والأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب.





وقال النقيب فى بيان له إن الخطاب المعمم بتاريخ 21/12/2020 من نقيب محامين البحرين رئيس جمعية المحامين البحرينية إلى كافة النقباء العرب والأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب يشجب فيه ما يحدث في الفترات الأخيرة من محاولات التعدي على الاتحاد ومقره والنيل من مقدراته، ويطلب من الجميع التعاون لإصلاح ما تم إهداره ووجوب احترام رئيس الاتحاد - نقيب مصر، ومكانة مصر واحترام الشرعية، وينبه إلى أنه في حالة استمرار هذا الوضع سيفكرون جديا في الانسحاب من عضوية الاتحاد.

وختم النقيب البيان بقوله " أنقل لكم ما جاءني والحسرات تملأ قلبي !!!



