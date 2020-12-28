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تعليم

افتتاح متحف الوثائق والصور بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:43 م
إفتتاح متحف الوثائق
إفتتاح متحف الوثائق
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قســــم التعليـــــم
افتتحت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان متحف الوثائق والصور بمكتبة الكلية، وذلك تحت رعاية أ.د ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف أ.د خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي وأ.د أحمد أمين وكيل الكلية وفكرة وتنفيذ علي رشاد عبد المؤمن أستاذ علوم الأطعمة وأ.د منال كمال عبد الرحمن أستاذ التغذية ومشاركة طلاب برنامج التغذية العلاجية.

وتهدف فكرة المتحف إلى الاستفادة من الكتب التراثية بالكلية منذ 1937 حتى 1980م واعادة تنظيمها وتصنيفها وإضافة صور رائدات الاقتصاد المنزلي وتاريخ مباني الكلية. 

كما يحتوي المتحف على صور تاريخ تعليم المرأة في مصر منذ بداية القرن العشرين والمعضدون لتعليم المرأة من الرجال، حيث نشأت الفكرة بتحويل مخزن الكتب بمكتبة الكلية إلى متحف يحتوي على الوثائق في مجال التخصص وصور لرائدات التخصص، لإحياء ذكرى رائدات الاقتصاد المنزلي وتاريخ التخصص، وبدأت شرارة مشروع المتحف بوضع صورة أ. عائشة إقبال راشد أول عميد للاقتصاد المنزلي على لوحة عمادة الكلية، وتم تجميع صور الرائدات منذ 2015م عن طريق التواصل مع الرائدات اللاتي على قيد الحياة أو كريماتهن عن طريق البريد الالكتروني وكذلك مواقع التواصل الإجتماعي أو بزيارتهن في بيوتهن من خلال لجنة النشر والإعلام بالكلية.

يهدف متحف الوثائق والصور المحافظة على تراث كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان من 1937 حتى 1980م. كذلك إحياء ذكرى رائدات الاقتصاد المنزلي كما تسعى رؤى المتحف إلى تقديم الوثائق الفنية والعلمية ونشر تاريخ رائدات الاقتصاد المنزلي والتواصل مع المستفيدين على المستوى الإقليمي والدولي.

هذا وقد تم تقسيم العمل في المتحف على 5 مراحل وتم إنتاج 71 صورة للرائدات في أطر خشبية ذات كود لوني من 1937 الي 1980م  كذلك ألبوم كبير للصور يشمل أحداث تاريخية منذ الخمسينيات حتى الثمانينيات.

ويوجد بالمتحف الكتب والمراجع النادرة في مجال الفنون والملابس والتغذية والتربوي وإدراة المنزل والمؤسسات والعلوم وتعليم اللغات المختلفة والآداب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسي، كما يقوم المتحف بتقديم خدماته المتميزة إلي طلاب الفنون والموضة لزخر المتحف بأمهات الكتب الفنية ومجلات الموضة. وتم دعم المشروع ماليا من صاحب فكرة المتحف كتعبير عن أصالته للكلية.

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