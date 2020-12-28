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الصحة أولا..أمين عام البرلمان يتحدث عن عملية تسليم الكارنيهات للنواب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:58 م
المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، الامين العام لمجلس النواب
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فرح علاء الخولي
قال المستشار محمود فوزي، الامين العام لمجلس النواب، إن اليوم هو اليوم الـ5 من الايام الـ6 المحددة لتسلم النواب الجدد بطاقات العضوية الخاصة بهم، وان اليوم مخصص للنواب من المحافظات خارج القاهرة، وهو اكبر عدد يشهده البرلمان بعدد 108 نواب، وهو اليوم التاني على التوالي للنواب المنتخبين للنظام الفردي.

وتابع المستشار محمود فوزي، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، ان اليوم يشمل مجموعة من نواب محافظات الوجه البحري ومحافظات القناة، لافتا الي انه تم الانتهاء بنسية 98% من نواب القوائم وسط اجراءات احترازية مرئية.

واكد على استمرارية العمل، منوها ان هناك انطباعا جيدا لدى النواب على النظام المتبع به عملية استخراج بطاقات العضوية الخاصة بهم، مشيرا الي ان هذه الانتخابات وتوابعها هي مناسبة تتكرر كل 5 سنوات لذلك تحرص الدولة على ان تترك انطباع جيد لدى النواب.

واوضح ان البرلمان يضمن نواب جدد خبرة في الحياة السياسية والبرلمانية، واخرين اول مرة يخوضون الحياة البرلمانية والسياسية، الي جانب ان البرلمان مؤسسة عريقة يجب احترامه لثقة الشعب به، معقبا: "نعمل بالشكل الذي يليق بالبرلمان المصري".

وشدد على ان البرلمان يعمل بمبدأ "الصحة اولا" منذ بداية فيروس كورونا من شهر مارس الماضي، مؤكدا على وعي النواب في التعامل مع تلك الجائحة.
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