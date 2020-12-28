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مرأة

وصفة كعكة الموز والمربى لعيد الميلاد.. بمذاق لا يقاوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
الكيك من الحلويات السريعة التي يمكن تجهيزها في مطبخك بمكونات متوفرة من مطبخك إليك وصفة كعكة الموز والمربى يمكنها تجهيزها بمكونات سريعة، وبمذاق باستخدام بعض المكونات البسيطة والأساسية. 

وقت التحضير : 

25 دقيقة
وقت الطبخ
50 م
الوقت الكلي
1 ساعة 15 دقيقة
تكفي: 8-10

مكونات الوصفة :

حليب - 1 كوب
سكر - 1 كوب
مسحوق الحليب - 1 كو
زبدة - 3/4 كوب
موزة كبيرة - 1 (ناضجة ومهروسة)
الجوز - حفنة
رقائق شوكو - حفنة
مربى - 2 ملاعق
صودا الخبز - 1 ملعقة صغيرة
مسحوق القرفة - ملعقة كبيرة
مسحوق الخبز - 1 ملعقة صغيرة

كيف تطبقين الوصفة؟

1. خذ وعاءً كبيرًا وأضف إليه كوبًا من الحليب وكوبًا من السكر وكوبًا من الزبدة واخفقي هذا الخليط جيدًا حتى لا تتشكل كتل.

2. الآن ، أضيفى مسحوق الحليب و خفقت مرة أخرى و خذ وعاء آخر بمصفاة وأضيفي البيكنج بودر وصودا الخبز وامزجها جيدا.

3. اخلطي الخليط مع الخليط واخفقي جيدا و يضاف الموز المهروس جيدًا وأضيفى المربى وحفنة من الجوز (مقطعة إلى قطع صغيرة) وحفنة من رقائق الشوكولاته.

4. يضاف مسحوق القرفة و تخلط جيدا والآن الخليط جاهزو خذي صينية خبز وادهنيها ببعض الزبدة و أضيفى الخليط إلى صينية الخبز ووزع الخليط بالتساوي بمساعدة ملعقة و سخني الفرن مسبقًا على 160 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.

5. ضع صينية الخبز في الفرن واترك الكيكة تخبز على حرارة 160 درجة مئوية لمدة 45-50 دقيقة و بعد أن تنضج ، اغمس شوكة أو سكين لترى ما إذا كانت الكيكة قد نضجت بشكل صحيح.

6. أخرجى الكيك من صينية الخبزو قطعيها إلى قطع وتقديمها.
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