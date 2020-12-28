ضبط مسئول مستودع غاز لتجميعه 500 أسطوانة بوتاجاز منزلى في الدقهلية



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا بورود معلومات أكدتها التحريات للعميد عبدالحميد الصيرفي، مدير مباحث التموين، تفيد قيام "محمد.س.أ.م"، 34 عاما، المسئول عن مستودع غاز بتجميع اسطوانات البوتجاز وطرحها فى السوق السوداء.





وتم تشكيل حملة من ضباط مباحث التموين، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبحيازته 500 أسطوانة غاز معبئة بغاز البوتاجاز بإجمالي وزن 15 طنا "بدون فواتير من الجهات المختصة بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق الدعم.



وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5521/2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز أجا والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.