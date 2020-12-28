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خالد ميرى: وزيرة الصحة يجب أن تحصل على لقب الأفضل خلال 2020..فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن جائحة كورونا كانت الملف الأبرز على طاولة الحكومة المصرية خلال عام 2020 وكان لها تأثير كبير على كل جوانب الحياة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نموًا ملحوظًا خلال جائحة كورونا.

وأضاف خالد ميرى، خلال حديثه ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر"، البطالة حققت تراجعًا كبيرًا وملحوظًا خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الربع الأخير من 2020 ترجعت معدلات البطالة بسبب اصرار ورؤية القيادة السياسية لعودة عجلة الاقتصاد فى الدوران مرة أخرى.

وتابع أن الحكومة فى مصر تطبق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مع الإصرار على حركة الانتاج والاقتصاد للحفاظ على حياة المواطنين والحفاظ على النمو الاقتصادى.

وأوضح أن عجلة الإنتاج فى مصر تعمل بشكل جيد جدًا ويجب الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا وزيرة الصحة يجب أن تحصل على لقب الافضل خلال 2020 هى وكافة الاطباء لأنهم تحملوا الكثير جدًا وضحوا بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على صحة المواطنين.
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