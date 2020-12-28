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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 111 ألفًا و222 طلب تصالح في مخالفات البناء بقيمة 501 مليون جنيه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين،أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة تلقينا 111 ألفًا و222 طلب تصالح، بقيمة 501 مليون و 384 ألف جنيه،مشيرًا إلى أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، توصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء قبل 31 ديسمبر 2020 وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة ،واستغلال مد مهلة السداد التي أقرتها الحكومة تسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له. 

وأكد محافظ كفر الشيخ،أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020م ، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح ، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50 جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية .

وأشار إلى زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى ،و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحافظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

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