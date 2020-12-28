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فن

جلال غالي ينضم لـ فيلم "الشنطة" ويستقبل العام الجديد بكليب "الحلوة اللي بتتمايل"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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محمد زاهر
انضم الفنان جلال غالي إلى أسرة فيلم "الشنطة" والذي بدأ تصويره في دبي منتصف شهر ديسمبر الجاري على أن تستكمل مشاهده الأخيرة في القاهرة ليكون جاهزًا للعرض خلال إجازة نصف العام.

والفيلم من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وهو من تأليف تامر عبد المنعم وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

يؤدي جلال غالي في تجربته التمثيلية الأولى دور فنان يقدم أغنية خاصة على المسرح، وهي أغنية تم إعدادها خصيصًا للفيلم، وهو يعلق على هذا الأمر بقوله: "بداية لي الشرف أن تكون أولى تجاربي إلى جانب أساتذة كبار في عالم التمثيل وخاصة الكوميديا، لأن الأفلام الكوميدية هي الأقرب إلى قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، والأمر الآخر الذي أسعدني هو تقديمي في هذا الفيلم بشخصيتي الحقيقية كمغنٍ وأتمنى أن ينال دوري والفيلم عمومًا على رضى الجمهور". 


على صعيد آخر طرح جلال غالي تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد واستقبال السنة الميلادية الجديدة 2021 أغنية بعنوان "الحلوه اللي بتتمايل" وهي من كلمات محمد بهلول وألحان مصطفى حام وتوزيع عمرو العزبي، والتي سجلها في استوديوهات ريتاج للإنتاج الفني، وأرفق غالي العمل الجديد بكليب مصور شاركته فيه مجموعة من الراقصات المحترفات ليعبر من خلال حكاية الكليب عن كلمات الأغنية التي أخرجها بنفسه وصورها في استديو N5 في دبي، وعن هذه الأغنية يقول جلال: "أحببت أن تكون الأغنية من اللون الراقص ومليئة بالفرح، لنستقبل فترة الأعياد والعام الجديد بحالة نفسية مختلفة عما عايشناه في العام الفائت" وأضاف: "أتمنى أن يكون العام الجديد مليئًا بالخير على كل الناس وأنا أستعد لعام فيه الكثير من التعاونات الفنية والمفاجآت التي أتمنى لها النجاح".
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