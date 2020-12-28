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فن

بفستان أحمر.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:35 م
ميس حمدان
ميس حمدان
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ندى فكرى

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة جديدة  لها عبر خاصية استوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت ميس حمدان في الصورة بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر مما جذب انتباه متابعيها.


وكانت قد كشفت الفنانة ميس حمدان عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها وذلك من خلال لايف على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وقالت ميس حمدان: "أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا اكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقي انا هلوم نفسي لاني كنت مهمله في اتباع الإجراءات الاحترازية".

وتابعت ميس حمدان قائلة: "الأعراض بدأت معايا بصداع صعب جداا ومزمن مش بيروح ودرجة حرارتي ابتدت تزيد وتقل وجسمي كله كان مكسر حتي بعد لما اتعافيت الصداع مازال مستمر".

وأنهت حديثها: "ياريت الناس تاخد بالها لان الموضوع مش سهل وكانت تجربه صعبه جدا وخصوصا نفسيا لانك بتتعزل عن الناس اسبوعين والافكار بتبدي تبقي صعبه نفسيا وقد ايه شكلي بقي وحش والناس الكبيره مش هتستحمل ازاى التعب ده".

وكان قد أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بـ كورونا بعد عودتهم من الجونة، ومنهم سارة عبد الرحمن، زينب غريب، ويجز، ومصممة الملابس ريم العدل، وآسر ياسين.  

من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية. 
بفستان أحمر.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
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