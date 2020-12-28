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تعليم

عقوبات تصل للفصل.. التعليم العالي تواجه مخالفي إجراءات مكافحة كورونا في الجامعات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

حالة من التأهب لمواجهة فيروس كورونا شهدتها الجامعات المصرية منذ اليوم الأول للعام الدراسي، في تحد كبير لضمان سير العملية التعليمية، لذا اتبع عمداء الكليات ورؤساء الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة منهج صارم بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية ، فاتخذت الجامعات السبل القانونية لإلزام جميع الطلاب والعاملين بها وأعضاء هيئة التدريس بالاجراءات والحد من انتشار فيروس كورونا. 

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وقد أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه توجد ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية في الحرم الجامعى، مشيرا إلى أن عقوبة المخالفين للإجراءات قد تصل إلى الفصل، قائلا: "الضوابط تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تتدرج من إنذار الطالب إلى الفصل، حيث يكون ذلك لجزء من الوقت كما يتم التحويل لمجلس التأديب، كما ان والجامعة بها قانون يحكم العلاقة بين كل الناس، ولا يوجد مشكلة فى تطبيقه على الجميع".

 
وقد أضاف " عبد الغفار"، فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أن فيروس كورونا المستجد هو مثل تحديا كبيرا أمام الوزارة، مشيرا إلى أنه تم استكمال العام الدراسى الماضى عن طريق التعليم عن بعد والمقررات الإلكترونية، وعن ما يتعلق بالعام الدراسى الجديد، فقد تمت الاستعدادات على أكمل كما تم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وعلى أثره فقد شهدت الجامعات عقوبات رادعة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وصلت للفصل في بعضها:


إحالة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا:


أحال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عددا من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولين بعدد من كليات الجامعة للتحقيق العاجل على خلفية تزاحم الطلاب بالمدرج المركزى بالمجمع الطبي ، اليوم، وذلك بسبب مخالفتهم تعليمات الجامعة بشأن الالتزام بالاجراءات الاحترازية مما يهدد صحة وسلامة الطلاب، خاصة فى ظل تفشى أزمة فيروس كورونا المستجد.


وأكد رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين للإجراءات الوقائية، موضحًا أن هذه العقوبات لا تقتصر على الطلاب بالجامعة وحدهم بل سيتم تطبيق عقوبات على الإداريين بالكليات وأعضاء هيئة التدريس حال عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية.

فصل 11 طالبة ومجازاة 3 موظفين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية بجامعة السويس :

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن فصل 11 طالبة بالمدينة الجامعية، ومجازاة 3 موظفين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات.

وأكد زكي أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية مع التأكيد على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات الطلابية، وفي حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيتم فصل الطلاب على الفور.

إحالة مدير عام كلية العلوم بجامعة بنها للتحقيق لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية:

اعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم إحالة مدير عام كلية العلوم بالجامعة للتحقيق لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن العقوبات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات للطلاب المخالفين للإجراءات الوقائية تبدأ من الإنذار الشفوى إلى الإنذار، ثم تطبيق مذكرة مخالفة تم تصميمها بالجامعة، وإحالة للتحقيق، ثم الفصل أسبوع أو أسبوعين حسب قرار عميد الكلية لعدم إلتزامه بالتنبيهات المتكررة، وقد تصل العقوبة إلى الفصل النهائى من الكلية حال عدم الإلتزام بالإجراءات.

الفصل المؤقت والتحويل لمجلس تأديب لطلاب مقيدين بجامعة سوهاج لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية:


أعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بالفصل المؤقت والتحويل لمجلس تأديب، تجاه عدد من الطلاب مقيدين بثلاثة كليات بالجامعة لإصرارهم على عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني بأعضاء اللجنة العليا للازمة.

واكد "عزيز" على أن اللجنة العليا لازمة كورونا ستطبق كافة الاجراءات القانونية بكل حسم حيال المخالفين للتعليمات الاحترازية، موضحًا ان الطلاب المفصولين بكليات العلوم والتربية الرياضية والتكنولوجيا والتعليم، اصروا على مخالفة تعليمات وإجراءات اللجنة بشكل عمدي، فتم تطبيق القانون بحقهم.


إحالة 5 من العاملين بجامعة بني سويف للتحقيق لعدم ارتداء الكمامة:

وأحال رئيس جامعة بنى سويف، 5 من العاملين للتحقيق لعدم ارتداء الكمامة، وذلك خلال زيارته المفاجئة للمركز الطبى التخصصى، لمتابعة سير العمل والتأكد من ارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، كما طالب العاملين والمتردين على المركز بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم، موجهًا بضرورة إعداد جداول بمواعيد حضور الأطباء ووضعها على لافتات كبيرة لتكون واضحة لجميع المترددين تسهيلًا عليهم.


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