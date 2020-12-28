تكريم منتخب السباحة بجامعة القناة حاصدى ميداليات الدورة الرياضية

حرص الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس على تهنئة منتخب الجامعه الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق 4 × 100م زعانف مونو ببطولة السباحة والسباحة بالزعانف والمركز الثالث والميداليه البرونزيه فى سباق تتابع 4 × 100م مختلط زعانف مونو ضمن منافسات الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية بنسختها الــ 48 .





كما حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة لأبناءه الطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم كل الدعم للطلاب المتميزين رياضيا.





وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الدورة جاءت بمشاركة 297 طالبا وطالبة يمثلون 32 جامعة ومعاهد عليا مصرية واقيمت بجامعة الإسكندرية فى الفترة من 24 ديسمبر إلى 26 ديسمبر 2020





وأعلن الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية عن أسماء الاعبين المشاركين وهم الطالبه مريم عبدالرحمن الصاوى الفرقة الرابعة تربية رياضية سهير اشرف فرغلي الفرقة الثانية تربية رياضية والطالب وليد حازم مسعد الفرقة الاولى تربية رياضية والطالب عبدالرحمن سعيد عبدالحميد الفرقة الثانية هندسة والطالب مازن محمد السيد الفرقة الاولى هندسة والطالب عمر محمد عبدالرحمن الفرقة الثانية حاسبات و معلومات والطالب محمد عطية السيد الفرقة الاولى حاسبات و معلومات.





وقام بتدريب الفريق الدكتور أحمد عزيز وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، ور افق الفريق ايمن رفعت و دينا حسنى من إدارة النشاط الرياضى تحت إشراف كلا من عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و عادل القاضى مدير إداره النشاط الرياضى.



