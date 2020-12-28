ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

270 ألف عامل مغترب يرحلون عن عمان هذه السنة بسبب كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:08 م
عملية تطعيم باللقاح
عملية تطعيم باللقاح في عمان
Advertisements
محمد علي

بسبب الآثار التي تركها فيروس كورونا في العالم وعلى الدول العربية، غادر سلطنة عمان أكثر من 270 ألف عامل مغترب، خلال عام، وفق ما كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، بحسب صحف عمانية.

وقال المركز الوطني،  أن عدد العمال الوافدين بالبلاد، انخفض حوالي 16%، وإن ذلك حدث في الفترة مابين  نهاية 2019 حتي نوفمبر الماضي.

وذكرت بيانات المركز أن عدد العمال المغتربين في نوفمبر في البلاد بلغ مليونا و440 ألفا، بعد أن كان نحو مليون و710 آلاف، بنهاية العام الماضي.

وأثر فيروس كورونا بشكل كبير وأساسي على العمالة في الدول العربية، حيث اضطر الكثير من العمال الوافدين إلى مغادرة دول الخليج هذا العام.

من جانبها، أشارت منظمة العمل الدولية إلى أنها تتوقع أن يغادر العمال المغتربون دول الخليج العربية بأعداد تفوق ما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008، و2009.

وبدأت عمان يوم  أمس الأحد التطعيم ضد فيروس كورونا ، قبل يومين من خطط استئناف جميع الرحلات الجوية وفتح الحدود التي أغلقت مؤقتًا وسط مخاوف من سلالة جديدة من المرض. 

السلطنة - التي سجلت ثاني أكبر عدد من وفيات كوفيد -19 في الخليج - هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت في تلقيح الناس ومثل معظم جيرانها ، اختارت لقاح فايزر Pfizer-BioNTech. 

قال وزير الصحة العماني أحمد السعيدي ، وهو من أوائل المواطنين الذين تلقوا جرعة اللقاح في عيادة في مسقط ، إن الأولوية ستعطى للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين يعتبرون من الفئات الضعيفة. 

وسجلت عُمان حتى الآن أكثر من 128 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ، بينها 1495 حالة وفاة. 

وإلى جانب السعودية والكويت ، علقت سلطنة الخليج السفر التجاري وحظرت الدخول والخروج عبر حدودهما البرية والبحرية الأسبوع الماضي بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا. 

ولم تعلن السعودية بعد عما إذا كانت سترفع التعليق هذا الأسبوع ، بينما قالت الكويت إنها تخطط لإعادة فتحه في الأول من يناير. 


أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية  الأحد أنه يجب على المسافرين عمل  اختبار PCR سلبي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة من الوصول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دولة خليجية تخطط للاستغناء عن العمالة الأجنبية

سلطنة عمان.. أول دولة تفرض ضريبة دخل في الخليج

سلطنة عمان عن المصالحة: خيار إستراتيجي للحفاظ على البيت الخليجي

السعودية ثاني دولة خليجية بعد البحرين تصدق على استخدام لقاح "فايزر- بيوانتك"

الأولوية لـ 3 فئات.. السعودية تطرح لقاح كورونا على 3 مراحل والحجز على تطبيق صحتي

اجتماع دبلوماسي عاجل لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت

ترشيحاتنا

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

هبوط أرضى وانشقاق بشارع رئيسي في طنطا وتغريم مهندس 3 ملايين جنيه.. صور

بسبب رامز جلال.. مجازاة 3 موظفين بالمسرح الفني الكبير

نشرة الفن.. القصة الكاملة لـ هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين.. وسر عدم اهتمام رامز جلال بتهديد نقابة الإعلاميين

هل يجوز كتابة شقة حال حياتي لأحد أبنائي ولا أكتب لإخوته مثلها .. المفتي يجيب

شوبير: انتخابات اتحاد الكرة في يناير وأبو ريدة سيعود بمجلسه

Advertisements

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

لابا كودجو بديل مصطفى محمد في الزمالك

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

بسبب احتفالات الفوز في الانتخابات.. كورونا يطيح بـ 3 أشقاء لنائب في البرلمان

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ساسي على الدكة.. مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليانسون يعالج 27 مرضا ومشكلة صحية

السلالة الجديدة للفيروس.. 5 أعراض مختلفة تشير للإصابة بـ كورونا

تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور