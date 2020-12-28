ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:31 م
مؤشر الأسهم السعودية
مؤشر الأسهم السعودية
Advertisements
قسم الاقتصاد
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، منخفضًا 25.28 نقطة ليقفل عند مستوى 8715.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

اقرأ أيضا:

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، وحلواني إخوان، وعطاء، وإكسترا، وأيان الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، وساب للتكافل، وزجاج، وولاء، وأبو معطي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.28%.

فيما كانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، وزين السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات كيمانول، وأبو معطي، وريدان، وكيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2628.96 نقطة ليقفل عند مستوى 24349.17 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق على انخفاض المؤشر العام

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا بختام تعاملات اليوم

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا بتعاملات اليوم

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند مستوى 8644.47 نقطة

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 8720.67 نقطة

ترشيحاتنا

على رأسهم صلاح .. أسطورة ليفربول يفتح النار على ثلاثي هجوم الريدز

ضيق فى التنفس .. إيمان السيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا

بسبب احتفالات الفوز في الانتخابات.. كورونا يطيح بـ 3 أشقاء لنائب في البرلمان

جدل وتساؤلات عن ارتباطهما..القصة الكاملة لـ هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

ساسي على الدكة.. مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

بسبب احتفالات الفوز في الانتخابات.. كورونا يطيح بـ 3 أشقاء لنائب في البرلمان

لابا كودجو بديل مصطفى محمد في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على المتعافين

يا أنا يا لأ .. ألبوم عمرو دياب يخطف الأضواء من دينا الشربيني

مواصفات بي واي دي byd tang في السعودية ..صور