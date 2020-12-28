هل يجب ارتداء قناع الوجه في المنزل؟

ارتداء قناع الوجه أو الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي هما الشيئان الوحيدان اللذان يمكن أن يحمينا من فيروس كورونا شديد العدوى، وعندما نكون في الخارج، يوصي بتطبيقهما، حيث يمكن أن يساعد هذا في الواقع في تقليل خطر الإصابة بنسبة 50 % تقريبًا، ولكن ماذا عن عندما تكون في المنزل محاطًا بالأصدقاء والعائلة؟





وأفادت التقارير بأن عندما تكون بالخارج لا تعرف من المصاب بالفيروس، لذا يعمل القناع كدرع واقي، ولكن عندما يتعلق الأمر بمقابلة الأشخاص المعروفين لديك في الداخل، يعتقد الكثير أن ارتداء قناع قد يبدو وكأنه مبالغة.



ووفقًا للخبراء، فأنت في مأمن فقط حول الأشخاص الذين يعيشون معك في نفس المنزل وكلما كنت تقابل آخرين، يجب عليك ارتداء قناعك.

وأشار الخبراء وفقا لموقع " إذا أصيب شخص ما في منزلك بـ فيروس كورونا ، فمن المهم ارتداء قناع طوال الوقت، قد لا يتشاركون في نفس المساحة وقد يكونون محصورين في غرفتهم، ولكن يجب أن تهتم من جانبك، خطر الإصابة بالعدوى مرتفع في الأماكن المغلقة، خاصة في حالة سوء التهوية، يمكن للفيروس أن يبقى في الهواء لساعات يزيد من خطر العدوى.



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