نائب يثمن التكليفات الرئاسية بإنشاء 350 ألف وحدة جديدة بمشروع "سكن كل المصريين"





أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، تصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى أكد فيها أن كل المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة تم الانتهاء منها كما وعدنا بنهاية ديسمبر 2020 وحاليا نتوجه إلى مناطق التطوير العمرانى والمناطق العشوائية وأن مشروع الـ500 ألف وحدة سكنية لتطوير عواصم المحافظات، هو بداية تحسين وضع العمران فى مصر.





وثمن " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم تأكيد الدكتور عاصم الجزار بأن الرئيس السيسى وجه الحكومة بإنشاء 350 ألف وحدة سكنية جديدة فى إطار مشروع "سكن كل المصريين" وهو مشروع جديد بالكامل على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية وذلك تعزيزًا لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين وسوف يتم تقسيمها لمتوسطى الدخل ومحدودى الدخل.





وأكد النائب أمين مسعود ان هذه التكليفات الرئاسية للحكومة تؤكد ان الرئيس السيسى يفى بكل مايتعهد به أمام الشعب المصرى العظيم خاصة تأكيده على أن كل مواطن سيطلب وحدة سكنية سيجدها ، مشيرا إلى ان الواقع أكد للجميع توافر الوحدات السكنية لجميع المواطنين وبمختلف شرائحهم الاجتماعية سواء من القادرين او البسطاء والفقراء الذين اصبحوا لايحصلون على وحدات سكنية فقط بالمجان ولكن يتم تجهيزها وتأثيثها لهم على اعلى مستوى.





ووجه النائب أمين مسعود التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللدكتور عاصم الحزار بصفة خاصة ولجميع القيادات والمهندسين والبنائين والعاملين بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بجميع مؤسساتها وهيئاتها وقطاعاتهم والشركات التابعة لها ، مؤكدًا أنهم يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لإنجاز المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد.