أمر محير .. ثلاثيني يستخرج قطعة زجاج من يده بعد أن استقرت فيها 4 سنوات | شاهد

قطعة زجاج ظلت عالقة في يده منذ أربع سنوات إثر نجاته من حادث ولكن استقرت شظية من الزجاج الأمامي لسيارته فى يده. استخرج رجل ثلاثيني





اكتشف ألبرت ويزدوم كتلة في يده، وبسحبها إلى السطح أدرك أنها شظية زجاجية موجودة في يده منذ حادثته عام 2017. ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية





أصيب سائق توصيل البيتزا من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية في حادث مؤلم قبل أربع سنوات، حيث خرجت يده من خلال الزجاج الأمامي لشاحنته.





وأوضح ألبرت ما حدث قائلًا: «كشطت يدي ونظرت إلى أسفل لأرى أن الزجاجة تخرج من الجرح، ولم أصدق ذلك، فتعجبت كيف هي في يدي منذ هذه المدة طويلة ولم أشعر بها».









عاني لفترة طويلة بعد الحادث من كوابيس منذ لحظة وقوعه إلى أن تم شفاءه على خير، لكنه الآن اكتشف شيء جديدًا يربطه بالحادث. وأشار الرجل البالغ من العمر 30 عامًا إلى أنه





وقع حادث سيارة الرجل في أوائل عام 2017، حيث اصطدم بسيارته وجهًا لوجه مع سائق مخمور خلال نوبة ليلية على طريق سريع بالقرب من منزله في مدينة كولمان بالولاية المذكورة.



