أمر محير .. ثلاثيني يستخرج قطعة زجاج من يده بعد أن استقرت فيها 4 سنوات | شاهد

استخرج رجل ثلاثيني قطعة زجاج ظلت عالقة في يده منذ أربع سنوات إثر نجاته من حادث ولكن استقرت شظية من الزجاج الأمامي لسيارته فى يده.
ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية اكتشف ألبرت ويزدوم كتلة في يده، وبسحبها إلى السطح أدرك أنها شظية زجاجية موجودة في يده منذ حادثته عام 2017.
أصيب سائق توصيل البيتزا من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية في حادث مؤلم قبل أربع سنوات، حيث خرجت يده من خلال الزجاج الأمامي لشاحنته.
وأوضح ألبرت ما حدث قائلًا: «كشطت يدي ونظرت إلى أسفل لأرى أن الزجاجة تخرج من الجرح، ولم أصدق ذلك، فتعجبت كيف هي في يدي منذ هذه المدة طويلة ولم أشعر بها».
وأشار الرجل البالغ من العمر 30 عامًا إلى أنه عاني لفترة طويلة بعد الحادث من كوابيس منذ لحظة وقوعه إلى أن تم شفاءه على خير، لكنه الآن اكتشف شيء جديدًا يربطه بالحادث.
وقع حادث سيارة الرجل في أوائل عام 2017، حيث اصطدم بسيارته وجهًا لوجه مع سائق مخمور خلال نوبة ليلية على طريق سريع بالقرب من منزله في مدينة كولمان بالولاية المذكورة.
وتسبب الحادث في عدم قدرة ألبرت على المشي بشكل صحيح لمدة عام وأكثر، حيث كان عليه بعد الحادث أن يتعلم المشي مرة أخرى حتى وصوله إلى التعافي التام.