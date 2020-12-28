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أخبار العالم

فلاي دبي تسير 3 رحلات عودة من السعودية إلى الإمارات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:18 م
شركة فلاي دبي
شركة فلاي دبي
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شيماء مصطفى
أعلنت شركة فلاي دبي، عن تسيير 3 رحلات عودة، اليوم الاثنين، من السعودية إلى دبي، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل من الإمارات والمملكة.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال متحدث باسم الناقلة، إنه سيتم تشغيل رحلتين من جدة ورحلة واحدة من الرياض للمساعدة في عودة المواطنين والمقيمين إلى الامارات والمتواجدين حاليًا في المملكة.

يأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.

ووجهت فلاي دبي الشكر لسفارة الإمارات في المملكة على الجهود التي بذلوها لانجاح وتشغيل هذه الرحلات، كما وجهت الشكر إلى السلطات المختصة في المملكة على وتعاونها في توفير كل التسهيلات المطلوبة.

وكان مسئول في وزارة الداخلية السعودية، قال اليوم الإثنين، إن قرار المملكة بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى السعودية، لمدة أسبوع آخر قابل للتمديد أسبوعا جديدا، إلا في حالات الاستثناء. 

كما تقرر تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر .
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