رئيس الأعلي للإعلام في ضيافة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

يحل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضيفا علي المنظمة العالمية لخريجي الازهر حيث يحاضر في الندوة التثقيفية حول العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، و ذلك غدا الثلاثاء الموافق ٢٩ ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا، بمقر المنظمة بجامعة الأزهر بمدينة نصر.





وشارك في الندوة ٣٥ إمام وداعية من أبناء ليبيا، في إطار وجودهم بالقاهرة لحضور الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة، لتأهيل الدعاة والأئمة الليبين.





تأتي الندوة في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، مع إلقاء الضوء علي عمق الصلات و الأهداف المشتركة في كافة المجالات الدينية والأجتماعية والثقافية.



