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رياضة

على رأسهم صلاح .. أسطورة ليفربول يفتح النار على ثلاثي هجوم الريدز

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:27 م
صلاح
صلاح
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مجدي سلامة
هاجم ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، ثلاثي هجوم الفريق ومن بينهم النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال مع وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي.

وفشل الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو من الإفلات من الانتقادات الشديدة بعد التعادل وست بروميتش في أخر دقائق المباراة.

وقال نيكول في تصريحات لشبكة ESPN: " صفقنا للثلاثي الهجومي من قبل وقلنا كم هم رائعون وكيف يمكنهم إنتاج شيء من لا شيء".

وتابع "أنت تعرف هذه هي أنواع الألعاب التي يتعين عليك فيها كسب هذا النوع من المديح".

وأضااف "الذهاب واللعب في أجواء كبيرة ضد فرق كبيرة أمر واحد، لكن عندما يتعلق الأمر بالشجاعة، فإن صلاح وماني وفيرمينو هم السبب وراء عدم نجاح ليفربول".

وأكمل "نعم ماني سجل الهدف ولكن بعد ذلك؟ وخاصة صلاح الذي راوغ في اتجاه الخصم حوالي 15 مرة ووقف حوالي أربع أو خمس مرات".

وأختتم تصريحاته "فيرمينو أيضا لم يكن متواجدا ليغير من النتيجة"

وتعادل نادي ليفربول مع وست بروميتش ألبيون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

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