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ائتلاف أولياء أمور مصر: الأونلاين قد لا تتناسب مع المواد العلمية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:46 م
التعليم
التعليم
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ريهام فيكتور
قالت داليا الحزاوى ، رئيس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هناك تخوفات كبيرة لدى أولياء الأمور خاصة مع دخول الموجة الثانية للفيروس بشراسة.

وأضافت داليا الحزاوى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد، أننا لا نستطيع ايقاف او منع كل تلك التخوفات وإنما نحاول الوصول إلى القرارات المرنة التى ترضى كافة الأطراف .

وأشارت رئيس ائتلاف أولياء أمور مصر، الى ان اولياء الامور تطالب بتجاوز الامتحانات الخارجة عن المجموع مثل التربية الوطنية والحاسب الآلى والتربية الدينية .

وتابعت رئيس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن الدراسة عن بعد عن طريق الاون لاين نقلة كبيرة لنا ، فمحور العملية التعليمة تغير بشكل كبير وملحوظ  وبالتالى كان يصعب على بعض الطلبة واولياء الامور التعامل معه .

وأكدت رئيس ائتلاف أولياء أمور مصر ، ان الاون لاين يتناسب مع بعض المواد الادبية مثلًا ، ولكن  قد لا تتناسب مع المواد العلمية ، إلى جانب أن بعض الطلاب فقد لا تستوعب الدراسة عن بعد .
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