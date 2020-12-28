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محافظات

انتهاء أعمال إصلاح الفاصل الحديدي لكوبري بني سويف

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال إصلاح وصيانة الفاصل الحديدي في الاتجاه القادم من الشرق إلى الغرب بكوبري بني سويف العلوى على النيل، والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتابع المحافظ الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لإصلاح الفاصل،وشملت أعمال تسليح وتثبيت الفاصل والصب بمادة الجراوت الأسمنتية وتسوية السطح ودهان الفاصل، ومن المقرر أن يتم تشغيل الاتجاه بالكامل في غضون ساعات قليلة من اليوم بعد التأكد من جفاف الخرسانة الصب.

كان المحافظ "فور ملاحظة وجود تباعد بين الفاصل الحديدي" وجه رئيس فرع  الهيئة ببني سويف بالتواصل مع الإدارة المركزية بالهيئة  لسرعة إصلاح وصيانة الفاصل، لمنع احتمالية اتساع الفاصل، وتجنب إلحاق أضرار  بالسيارات والمركبات أثناء مرورها أعلى الكوبري.
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