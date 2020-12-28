انتهاء أعمال إصلاح الفاصل الحديدي لكوبري بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال إصلاح وصيانة الفاصل الحديدي في الاتجاه القادم من الشرق إلى الغرب بكوبري بني سويف العلوى على النيل، والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري.





وتابع المحافظ الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لإصلاح الفاصل،وشملت أعمال تسليح وتثبيت الفاصل والصب بمادة الجراوت الأسمنتية وتسوية السطح ودهان الفاصل، ومن المقرر أن يتم تشغيل الاتجاه بالكامل في غضون ساعات قليلة من اليوم بعد التأكد من جفاف الخرسانة الصب.



