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تعليم

تكريم الحاصلين على المركز الأول بدورة مركز التنمية المحلية بسقارة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:00 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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زينب الزغبي
كرمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الأثنين ، فريق وأسرة مدرسة النيل المصرية فرع دمياط لحصول المدرسة على المركز الأول بالمسابقة الدولية Full Award التى جاءت تحت رعاية المجلس الثقافى البريطاني Connecting Classrooms Global Learning.
وتسلمت  رحاب صبري مديرة المدرسة شهادة تقدير نظرًا لما حققوه من بطولة مشرفة عكست قدرات الطالب المصرى معربة عن فخرها الشديد بطلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس ، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

وقامت الدكتورة منال عوض بتكريم  دينا محمد على حسن الشرقاوى بإدارة وحدة المتغيرات المكانية، لحصولها على المركز الأول بتقدير ممتاز بالدورة المُنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة تحت عنوان "استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين و المديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين و إسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى"، وكرمت المحافظ أيضًا اللاعبة يمنى أحمد رزق عبد الله لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن ٥٧ كجم فى بطولة الجمهورية للشابات مواليد ٢٠٠٤/٢٠٠٣ موسم ٢٠٢١/٢٠٢٠..

كما أهدت الدكتورة منال عوض شهادة تقدير إلى  نورا خليفه مدير الشئون المالية بالوحدة والتى انتقلت الى جوار ربها، حيث تسلمها اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

هذا وقد أشادت المحافظ بالجهود التى حققها مجلس فارسكور  لتصبح فارسكور الأولى فى تحصيل الإيرادات والمتأخرات خلال الفترة الأخيرة .
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تكريم الحاصلين على المركز الأول بدورة مركز التنمية المحلية بسقارة
تكريم الحاصلين على المركز الأول بدورة مركز التنمية المحلية بسقارة
تكريم الحاصلين على المركز الأول بدورة مركز التنمية المحلية بسقارة
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