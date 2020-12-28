جنبلاط: تحقيقات انفجار مرفأ بيروت قد تهدد أقرب الناس لكبار المسئولين

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، أن التحقيق بشأن مرفأ بيروت، قد يطال أقرب الناس لمسئولين في البلاد.





وقال جنبلاط في تصريحات لحوار مع صحيفة "الأنباء"، "لا أحد يريد تحقيقا، نحن الوحيدون الذين نريد التحقيق وكذلك المواطن العادي، يجب أولا احترام القضاء".





وأضاف أن القاضي فادي صوان طلب التحقيق مع رؤساء الوزراء، متسائلا عن سبب الاختصار برؤساء الوزارات، ولم يطلب التحقيق مع رئيس الجمهورية.





وأشار إلى أن رد فعل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في غير محله، حيث إنه أتى إلى رئيس الوزراء حسان دياب وتضامن معه من موقع رئاسة الوزارة، ومن موقع إثارة العصبية المذهبية، مؤكدا أنه كان خطأً كبيرا.





ولفت إلى أن المسؤولين الذين مرّوا يتحملون المسؤولية بشكل أو بآخر حول هذه المواد التي كانت موجودة في المرفأ، مطالبا بالتحقيق مع جميع المسؤولين.





وتابع جنبلاط: "القاضي صوان وصل إلى أفق مسدود، إما يكمل، وكيف سيُكمل؟ أو سيُطلب تنحيته".





ولفت: "هناك هيئة معينة في مجلس النواب هي التي تحاكم الرؤساء والوزراء، ولكن جميعهم سيتفادى التحقيق لأنه قد يطال أقرب الناس لبعض كبار المسؤولين".





وأوضح أنه يمكث اليوم عنصران من الأمن العام في السجن، وليس تبرئةً للأمن العام، لكن الأمن العام لا يتدخل بالشأن الداخلي في المرفأ، كما أوقفوا بدري ضاهر.