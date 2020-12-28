النائب وليد فرعون يشيد بمشاركة المصريين فى انتخابات مجلس النواب

أشاد النائب وليد فتحي فرعون عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة "دكرنس - بني عبيد - شربين" في الدقهلية، بالمشاركة الإيجابية من الشعب المصرى العظيم بصفة عامة ومن جماهير وأهالى دائرته الانتخابية بصفة خاصة، متعهدا بتحقيق جميع بنود برنامجه الانتخابى الذى أعلنه أمام الجماهير.





ووجه " فرعون " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية لجميع جماهير وأهالى وجماهير مراكز وقرى دكرنس وبنى عبيد وشربين بصفة عامة ولشباب الدائرة بصفة خاصة لحرصهم الكبير فى المشاركة في عملية التصويت باعتباره حق دستورى لكل المصريين ولا يمكن التنازل عنه ، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لرد الجميل لأبناء وجماهير دائرته الانتخابية على الثقة الكبيرة التى حصل عليها من هؤلاء المواطنين الشرفاء فى هذه الانتخابات الحرة والنزيهة.





ووجه " فرعون " تحية من القلب لأهالى وجماهير دكرنس ، مؤكدًا أنه ولأول مرة فى تاريخ الانتخابات البرلمانية تصل نسبة المشاركة الجماهيرية فى التصويت بمدينة دكرنس الى 34 %.





وقال النائب وليد فرعون ان المصريين اثبتوا للعالم كله حرصهم الكبير على ممارسة الديمقراطية فى اروع صورها من خلال مشاركتهم الايجابية فى الاستحقاقات الدستورية والانتخابية وألقوا بدعوات المقاطعة لهذه الانتخابات التى اطلقتها قوى الشر والظلام والارهاب فى سلة المهملات ، مشيدًا بالدور الكبير الذى قام به صقور وأبطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية ليس فى تأمين جميع اللجان الانتخابية ولكن فى مواقفهم الانسانية رفيعة المستوى من خلال حرصهم على مساندة اهالينا كبار السن وذوى القدرات الخاصة فى المشاركة فى هذه الانتخابات بكل سهولة ويسر.





وأكد النائب وليد فرعون اهتمامه وحرصه الكبيرين على طرح جميع القضايا التى تهم الشباب داخل دائرته الانتخابية وعلى مستوى الجمهورية بصفة عامة والاهتمام بحل جميع المشكلات الخاصة بإدارة وتملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمواجهة مشكلة البطالة ، موجها تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بقضايا الشباب وحرصه الكبير على منح الشباب المصرى فى تولى المواقع والمناصب القيادية بمختلف المؤسسات التنفيذية بالدولة.





وقال النائب وليد فرعون إن مجلس النواب الجديد يتم فيه تمثيل جميع فئات المجتمع ولأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية فهذا البرلمان به تمثيل حقيقى للمرأة المصرية والشباب وذوى القدرات الخاصة والمصريين بالخارج والأخوة الأقباط وممثلى عدد كبير من الأحزاب السياسية والمستقلين واساتذة الجامعات والعمال والفلاحين.





وأعرب عن ثقته فى ان البرلمان الجديد فى فصله التشريعى الثانى سيكون له دوره فى إثراء الحياة السياسية ودعم القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.