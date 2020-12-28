رئيس القابضة للمياه يتابع أعمال إصلاح الخط المكسور فى أبو الفدا بالزمالك

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 800 مم بشارع أبو الفدا أمام فندق أم كلثوم بمنطقة الزمالك، بحضور المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة.





واوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى بيان لها أنه حدث كسر مساء أمس الأحد 27/12/2020، وتم انتهاء أعمال سحب المياه وبدء أعمال الاصلاح على الفور، ويؤثر الكسر على مناطق (ش 26 يوليو- ش البرازيل - بهجت على - الجزيرة الوسطى- احمد حشمت - محمد مظهر).





جدير بالذكر أنه حدث كسر آخر منذ يومين بخط لمياه الشرب قطر 600 مم، وخط صرف صحى قطر 300 مم بمنطقة الزمالك، داخل منطقة أعمال المترو بالمنطقة، وتم انتهاء الإصلاح.



