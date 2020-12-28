ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

رئيس القابضة للمياه يتابع أعمال إصلاح الخط المكسور فى أبو الفدا بالزمالك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:37 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 800 مم بشارع أبو الفدا أمام فندق أم كلثوم بمنطقة الزمالك، بحضور المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة.

واوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى بيان لها أنه حدث كسر مساء أمس الأحد 27/12/2020، وتم انتهاء أعمال سحب المياه وبدء أعمال الاصلاح على الفور، ويؤثر الكسر على مناطق (ش 26 يوليو- ش البرازيل - بهجت على - الجزيرة الوسطى- احمد حشمت - محمد مظهر).

جدير بالذكر أنه حدث كسر آخر منذ يومين بخط لمياه الشرب قطر 600 مم، وخط صرف صحى قطر 300 مم بمنطقة الزمالك، داخل منطقة أعمال المترو بالمنطقة، وتم انتهاء الإصلاح.

وأعربت الشركة –فى بيان لها- عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرداتها، وأوضحت توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

لابا كودجو بديل مصطفى محمد في الزمالك

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

بسبب احتفالات الفوز في الانتخابات.. كورونا يطيح بـ 3 أشقاء لنائب في البرلمان

ساسي على الدكة.. مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليانسون يعالج 27 مرضا ومشكلة صحية

السلالة الجديدة للفيروس.. 5 أعراض مختلفة تشير للإصابة بـ كورونا

تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور