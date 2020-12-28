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برلمان

نائب "مستقبل وطن" الإسماعيلية يشيد بإدارة الحكومة لأزمة كورونا: تعامل احترافي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوى
قال النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالإسماعلية ، فردي مستقل وطن، إن برلمان 2021 سيكون من أقوى البرلمانات التي شهدتها مصر لوجود كوكبه سياسة متنوعه تحت القبه تعبر عن التيارات المختلفة، ما يمثل إضافة جديدة للحياة السياسية.

وأضاف دياب فى تصريحات له عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب أن الانتخابات كانت تجربة ديمقراطية حقيقية أفرزت تنوع سياسي وحزبي، لافتا إلى أن هناك أجندة تشريعية لحزب مستقبل وطن بصدد الانتهاء منها ستكون لصالح الوطن والمواطن ،  ستم العمل عليها تحت قبه البرلمان.

وقال انه سينضم للجنه الصناعه ، مشيرا  إلى أنه يضع علي راس اهتماماته تعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الإستثمار بشكل كبير، فضلا عن تبنيه ملف المصانع المغلقة.
 
واشاد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن،  بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الموجه الثانيه لفيروس كورونا،  واصفا التعامل الحكومي بالاحترافي مع الازمه وحسن إدارتها للموقف.

وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.

وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى  لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة  3 أيام  من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي عدد 90 نائبا.
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