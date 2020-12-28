نائب: أتمنى أن تكون الحكومة قدوة فى الالتزام بارتداء الكمامة

أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بجميع القرارات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا منذ ظهور هذا الفيروس معربًا عن أمله فى أن تكون الحكومة قدوة فى الالتزام بهده القرارات وفى مقدمتها ارتداء الكمامات داخل جميع الوزارات والمحافظات والمصالح والهيئات والشركات التابعة للحكومة.





وقال "رمزى" فى بيان له اصدره اليوم إنه يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا فحتى الآن لا نجد التزاما بهذا الأمر وغالبيتنا يستقل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وغيرها من وسائل المواصلات العامة ونتعامل مع وحدات تراخيص المرور والشهر العقارى ومكاتب البريد والبنوك والسنترالات وغيرها من المؤسسات الحكومة ولا نجد إلا عدد قليل من الموظفين يلتزمون بارتداء الكمامات وهناك من يرتدونها بطريقة خاطئة.





وقال الدكتور إيهاب رمزى علينا أن نتذكر مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن افضل لقاح لمواجهة كورونا هو لقاح الوعى مؤكدًا أنه أن الأوان لتطبيق القانون بكل حسم وقوة وبدون أى استثناء على جميع المخالفين لجميع القرارات الصادرة من الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة بعد الارتفاع الكبير فى معدلات الإصابة.





وأعلن الدكتور ايهاب رمزى تأييده لاتجاه الحكومة بالا يكون تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة من خلال جهاز الشرطة وحده بوجود جهات أخرى ستشارك فى ذلك وفق قرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لإنفاذ القانون بحق المخالفين، عبر منح تلك الجهات حق الضبطية القضائية بما يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.