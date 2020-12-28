نائبة: مصلحة الطفل وتعديل قانون الأحوال الشخصية على رأس أجندتي التشريعية

أكدت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج أنها تعكف الفترة الحالية على تفنيد وفرز عدد من الملفات والقضايا المجتمعية الهامة من أجل وضعها بالأجندة التشريعية التي تنتوي العمل عليها.





وأوضحت "حلاوة" فى تصريحات لها عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب أن من أهم تلك الملفات التي تعتزم فتحها بكل قوة هي المواد المتعلقة بالطفل في قانون "الأحوال الشخصية" مثل مواد الحضانة والرؤية وتنظيم المواد القانونية بهذا الشأن بما يحقق المصلحة الفضلي للطفل.





وأشارت عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج إلى أن اختيارها لذلك الملف وتحديدا تلك المواد يرجع إلى أن الطفل هو الضحية الأولى بل الوحيدة في أي خلافات تحدث بين الزوجين، حيث إنه يجب ألا نعتبر الطفل "مُكتسبًا أو حكرًا " لطرف ضد الآخر، بل يجب أن نراعي في المقام الأول وفوق أي اعتبار المصلحة العليا والفُضلى للطفل وإبعاده عن أي صراعات قد تنشب بين الأبوين.





وقال حلاوة إن الطفل يجب أن ينشئ في بيئة هادئة معتدلة وأن يتم وضعة على خط الحياد بين الأبوين كي يكون شخصًا سويًا يستطيع أن يكون يومًا من الأيام ساعد من سواعد البناء والتنمية البشرية لا أن يكون قنبلة موقوتة أو فريسة للاضطرابات النفسية أو الجسمانية التي قد تدفعه وتدفعنا جميعا إلى نتائج لا تُحمد عُقباها.