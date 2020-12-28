أبرزها صيد الفئران .. استخدامات غير متوقعة لليانسون

يأتي اليانسون في الأساس من مصر وآسيا الصغرى ، ويمكن أن ينمو بسهولة في البيئات الأكثر سخونة، عادة ما يتم جمع ثمار اليانسون الجافة الناضجة في فصل الصيف وله العديد من الفوائد الصحية والاستخدامات المختلفة.





ووفقا لما ذكره موقع " healthbenefitstimes " يحتوي على زيوت متطايرة وبوليمرات أنثول وثنائي إيثول وفوتوانيثول وكومارين وفلافونويد وفينيل بروبانويد وأحماض دهنية وستيرولات وبروتينات وكربوهيدرات.





يستخدم اليانسون كعشب عطري تقليدي في العديد من المشروبات وكذلك الأطعمة المخبوزة بسبب وجود زيوت متطايرة في الفاكهة وتم بالفعل استخدام مستخلصات الماء الساخن من البذور في الأدوية الشعبية بسبب تأثيرها المدر للبول وكذلك ملين ، مقشع وأيضًا تأثير مضاد للتشنج ، فضلًا عن قدرتها على تخفيف المغص المعوي وانتفاخ البطن.





بالإضافة إلى ذلك ، تم استخدام اليانسون لزيادة الرغبة الجنسية والرضاعة "إنتاج الحليب " والهضم "انخفاض الغثيان والغازات والانتفاخ" واضطرابات جلدية معينة "القمل والجرب" على الإنترنت.





طريقة استخدام اليانسون

اكتشفت بذور اليانسون وزيتها تطبيقًا في العديد من الأدوية التقليدية بسبب دعمها الصحي الحصري بالإضافة إلى وظائف إيقاف المرض.





قلّب ملعقة صغيرة من بذور اليانسون المطحون في كوب الماء المغلي وينقع لمدة عشر دقائق ويشرب الشاي بعد تناول وجبة ضخمة علاوة على ذلك ، فإن الشاي ليانسون يريحك ، ويساعد اعلى هضم الطعام ، ويوقف عسر الهضم ويحتوي على عامل مضاد لانتفاخ البطن.





استخدم الزيت العطري من اليانسون كطارد للبلغم حيث يعمل الزيت كمزيل للاحتقان ببساطة عن طريق التأثير الإيجابي على الخلايا الإفرازية داخل الجهاز التنفسي، يمكن أن يتواجد اليانسون بشكل متكرر في شراب السعال وكذلك قطرات السعال بسبب خصائصه المضادة للميكروبات.





أضف بذور اليانسون إلى الأطعمة الحلوة تمامًا مثل المعجنات والكعك والبسكويت. طعم عرق السوس المعتدل يعزز الحلاوة في الطبخ ، اخلطي اليانسون مع القرفة أذواقهم تعزز بعضها البعض.





ضع القليل من اليانسون في نهاية طعم الصيد الرائحة القوية إلى حد ما حلوة تجذب الأسماك.





يمكنك أيضًا استخدام اليانسون داخل مصائد الفئران لجذب الفئران، ومع ذلك كن حذرًا فيما يتعلق بوضع مصائد الفئران في حالة وجود كلاب لديك.





كثيرًا ما يستخدم الينسون النجمي للمساعدة في تحسين الجوع ، خاصةً عندما يكون النقص ناتجًا عن المرض ما عليك سوى تناول عدة أنواع من شاي اليانسون النجمي أو حتى مضغ البذور قبل الوجبات مباشرة و تعمل هذه العشبة على تنشيط الإنزيمات الهاضمة التي تزيد من شهية الجسم.





مستحضرات اليانسون علاج رائع للربو والتهاب الشعب الهوائية والسعال بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن وآلام المعدة المغص والغثيان وعسر الهضم.





يحتوي الزيت العطري على 75-90٪ أنيثول له تأثير استروجين ملحوظ. كثيرا ما يوصى باستخدام ديكوتيون المستخرج من البذور داخل الأمهات المرضعات لتعزيز إنتاج حليب الأم.





ماء بذور اليانسون مفيد للغاية في تقليل أعراض سيلان الأنف عند الأطفال عادة ما تمضغ البذور مباشرة بعد تناول وجبة في الهند لتنشيط التنفس.



