مزاعم حول تصنيع روسيا سلاحا بيولوجيا من فيروس الإيبولا

يخشى الخبراء من أن روسيا يمكن أن تستخدم فيروس الإيبولا كسلاح كجزء من مشروع أسلحة بيولوجية كارثي.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يعتقد أن الوحدة 68240 التابعة لوكالة FSB للتجسس في موسكو - المرتبطة بحوادث تسمم سالزبوري نوفيتشوك، كانت وراء البرنامج الذي يحمل الاسم الرمزي توليدو.





و يعتقد أيضا أن الوحدة تبحث في كل من الإيبولا وفيروس ماربورغ الأكثر فتكًا، ليكون سلاح بيولوجي في المستقبل.





تسببت هذه الفيروسات في تفشي المرض بشكل مدمر وتسبب في فشل الأعضاء ونزيف داخلي حاد عند الإنسان.





يخشى أحد المطلعين السابقين في المخابرات العسكرية في المملكة المتحدة من أن موسكو يمكن أن تذهب أبعد من دراسة الأمراض وبدلًا من ذلك تدرس كيفية تسليحها عبر برنامج توليدو.