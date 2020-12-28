برلماني: تطوير التعليم الفني ومشروع مترو أنفاق المنصورة أولويتي

أكد النائب محمد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب عن مركز المنصورة بنظم الفردي، أن تطوير التعليم الفني يعد قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر في المستقبل، كم أعد دراسة تنفيذ مشروع لمترو الأنفاق في المنصورة.





وقال الشريف - في تصريحات على هامش حفل استقبال نواب الفردي بمحافظات الوجه البحري - إنه انتهى من إعداد دراسة وافية بشأن تطوير التعليم الفني على مستوى الجمهورية، و"لن تكلف الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية، كما ستكون في ذات الوقت دافع قوي لتحقيق الارتقاء بالاقتصاد من خلال خلق فرص عمل حقيقية ترتقي بمصر في مصاف الدول المتقدمة صناعيًا".





وأشار إلى أنه سيعمل من خلال مجلس النواب الجديد، على إعداد مشروع قانون متكامل، يتطرق لكل جوانب تطوير التعليم الفني، وتكون فلسفته نقل نظام التعليم الفني من المركزية إلى اللا مركزية، ويتم ربط كل تطور في هذا الملف لكل محافظة على حدة.





من ناحية أخرى أوضح الشريف أنه تقدم بمشروع لتنفيذ مترو للأنفاق في مدينة ومركز المنصورة، بالإضافة إلى خطة لتطوير النقل النهري بالمنصورة، وذلك للقضاء على أزمة المرور في أحد أهم مراكز محافظة الدقهلية.





ولفت الشريف إلى أن برنامجه الانتخابي ارتكز على خدمة المواطن في المقام الأول، بالإضافة إلى تقديم مشروعات قوانين تحقق النفع العام في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والإسكان.





ووجه النائب عن مركز المنصورة الشكر إلى القيادة السياسية، والقائمين على العملية الانتخابية، حيث كانوا على مسافة واحدة من جميع المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الأمر الذي أدى إثراء العملية الديمقراطية.