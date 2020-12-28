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محافظات

لا مد إطلاقا .. الدقهلية تناشد المواطنين بسرعة التصالح

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:56 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
ٱعلن  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان آخر ديسمبر الجارى 2020 هو  الموعد النهائى لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين بالمراكز التكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء .

 وقال محافظ الدقهلية انه  لا مد اطلاقا لفترات جديدة للعمل بالقانون تنفيذا لقرار  رئيس الوزراء فى هذا الشأن ، وقال محافظ الدقهلية ان العمل فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين حتى نهاية المدة المقررة مستمر فى ايام الجمعة والسبت القادميين، وفى الفترات المسائية ،وناشد محافظ الدقهلية المواطنين المعنيين بقانون التصالح الاستفادة من مزيا القانون  وذلك بسرعة التقدم بطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية نطاقهم، قبل انتهاء المدة المحددة، .

 ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالعمل الجاد لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين واهمية التيسير عليهم، مشيرا الي ان اجمالي عدد الطلبات التي قدمها المواطنين للتصالح حتى الان  بمحافظة الدقهلية بلغت 152798 بنسبة 99.8% من المخالفين، وان اجمالي المتحصلات بلغت 1مليار و88 مليون و664 الف جنيه.

وأشار المحافظ الى ان هناك تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياءللتيسير علي المواطنين في إجراءات قبول الاوراق للتصالح من المتقدمين، حتى يتحقق الهدف النهائي من قانون التصالح ، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
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