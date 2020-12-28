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حوادث

مهنئا السيسي بالعام الجديد .. وزير الداخلية: نرجو لمسيرتكم الوطنية المزيد من السداد والتوفيق

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:03 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2021 .


وجاء بالرسالة : بمناسبة العــــام الميلادى الجديد 2021 يسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمانى .

ونحن على أعتاب هذا العام الجديد تتواصل مسيرة العطاء، الوطنى بقيادة سيادتكم الحكيمة .. فى جنى ثمار العمل وحصد، بشائر الأمل فى غدٍ مفعم بمظاهر النصر المبين .. وتتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين .. وإننا إذ نبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى .. أن يجعله عام خير وبركة وأمن  وسلام .. على شعب مصر العظيم .. لنرجو لمسيرتكم الوطنية  المعطاءة المزيد من السداد والتوفيق. 

حفظكم الله لمصر .. وحفظ مصر بكم .. وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

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