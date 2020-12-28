لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه تم غلق 11 ألفا و608 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظة هي:(القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا)؛ وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.





جاء ذلك خلال تقرير تلقاه شعراوي اليوم الاثنين من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول آخر المستجدات وجهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.





وقال شعراوي إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة، أشار إلى أن قرارات الغلق تضمنت 4938 محلا تجاريا بـ11 محافظة، منها 793 محلا بالقاهرة و200 محل بالجيزة و1178 محلا بالإسكندرية و1639 ببني سويف و363 بالشرقية و267 بالغربية و247 بدمياط و166 بكفر الشيخ و41 بالفيوم و35 بالقليوبية ومحلين بمطروح.





ولفت التقرير إلى أن القرارات تضمنت غلق 3480 مقهى بـ15 محافظة، حيث تم غلق 1295 مقهى بمحافظة القاهرة و98 مقهى بالجيزة و490 بالإسكندرية و16 بالبحيرة و265 بالمنوفية و57 بدمياط و32 بكفر الشيخ و265 بالغربية و259 بالشرقية و831 ببني سويف و68 بالفيوم و14 بأسيوط و27 بكل من سوهاج وقنا ومقهى واحد بمطروح.





وأوضح التقرير أنه تم أيضًا غلق 1829 ورشة صناعية منها 733 ورشة بالقاهرة و732 ورشة بالإسكندرية و145 بالغربية و123 بدمياط و49 بالجيزة و23 بالفيوم و15 بكفر الشيخ و8 ورش بالبحيرة وورشة واحدة بقنا، كما تم غلق 216 مطعما من بينهم 113 مطعما بالإسكندرية و75 مطعما بالغربية و13 بالفيوم و6 مطاعم بقنا و3 مطاعم بكفر الشيخ ومطعمين بدمياط، كما تم غلق 34 سوقا تجاريا منهم 18 سوقا بالغربية و12 سوقا بكفر الشيخ، وسوقا واحدا بكل من محافظتي دمياط وأسيوط.





وأشار إلى أن مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات تشكل ضرورة مهمة وملحة بالوقت الراهن لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدا أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسي منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامته وأمنه والحفاظ على موارد الدولة.





ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.





وأشاد شعراوي بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية.



